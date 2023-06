Daley Blind en Tijjani Reijnders vallen af voor finaleronde Nations League met Oranje

Tot 24 uur voor die halve finale mogen geblesseerde spelers nog vervangen worden. Daarna niet meer. Oranje speelt de finaleronde van de Nations League in eigen land, in een minitoernooi met vier landen. De andere halve finale is op 15 juni Italië - Spanje. Dat duel is in Enschede. De winnaars spelen de finale op 18 juni in de Kuip. Eerder op de dag is de strijd om plek 3/4 in Enschede.