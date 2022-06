Daley Blind heeft boodschap voor criticasters: ‘Je hoeft niet altijd snel te zijn’

Met twee beslissende voorzetten had Daley Blind een redelijk aandeel in de ruime zege van het Nederlands elftal op België (1-4) in het Koning Boudewijnstadion van Brussel. ,,Je hoeft dus niet snel te zijn om diepgang te hebben”, knipoogde hij na het laatste fluitsignaal even naar zijn criticasters. “Zo kan het dus ook.”

De 32-jarige Blind krijgt regelmatig kritiek over zijn gebrek aan snelheid. Toch komt hij niet vaak in de problemen, ook omdat hij zich vaak goed opstelt. Blind is ook zo comfortabel aan de bal dat Louis van Gaal hem bijna altijd opstelt in Oranje. De 32-jarige Amsterdammer speelde tegen België alweer zijn 91ste interland. De mijlpaal van honderd landenwedstrijden komt al aardig in zicht.

Soms irriteert het Blind dat hij steeds weer vragen over zijn gebrek aan snelheid moet beantwoorden. Hij slaakt ook vaak een diepe zucht als iemand opnieuw van hem wil weten op welke positie hij het liefst speelt. Linksback, centraal in de defensie of een verdedigende rol op het middenveld? ..Het maakt me niet uit”, antwoordt hij dan meestal. ,,Waar de trainer mij nodig heeft.”

Blind krijgt een 7,5 Daley Blind wordt op deze site voor zijn optreden tegen België beloond met een 7,5. Bekijk hier alle rapportcijfers van de Oranje-internationals. In België zijn de commentaren na het pak slaag tegen Oranje juist vernietigend.

Centrale verdedigers

Van Gaal denkt dat het Nederlands elftal met een speelwijze met drie centrale verdedigers de meeste kans op het WK in Qatar heeft. Hij liet Blind tegen de Belgen als aanvallend ingestelde linksback voetballen. Net als op het WK van 2014 toen hij in de openingswedstrijd de beroemde kopbal van Robin van Persie tegen de Spanjaarden inleidde. Dat pakte ook tijdens de 128ste derby van de Lage Landen goed uit. Oranje won voor het eerst in bijna 25 jaar weer eens van de huidige nummer 2 van de wereldranglijst. En Blind was een van de hoofdrolspelers.

,,Ook deze rol bevalt me wel”, zei de zoon van assistent-bondscoach Danny Blind nadat hij de 3-0 van Denzel Dumfries en 4-0 van Memphis Depay had ingeleid. ,,Ik kom vaak aan de bal en kom ook regelmatig op het middenveld te spelen. Daar is het lekker voetballen met al die jongens om me heen. Ik denk dat we als ploeg goed en compact hebben gespeeld. We hebben de hele week op deze wedstrijd getraind en weten wat we kunnen.

,,Soms ziet ons spel er misschien een beetje afwachtend uit. Maar op die manier komen we wel aan onze mogelijkheden. Zo kunnen we op het juiste moment toeslaan. Ik denk dat onze trainer de poppetjes weer goed had neergezet. En of ik dan linksback of ergens anders speel, dat maakt me niet uit. Ik speel waar de bondscoach me nodig denkt te hebben.”

Bekijk hier de samenvatting.