Daley Blind is Keizer en Suurbier voorbij: dit zijn de cijfers

Tegen Ajax krijg je altijd kansen, zo weten ze ook bij FC Midtjyl­land

2 november Het kan bijna niet anders of trainer Brian Priske van FC Midtjylland heeft een kleine glimlach op zijn gezicht gekregen bij het bekijken van de beelden van Ajax - Fortuna Sittard (5-2) zaterdagavond. Met de elf besmette spelers die Ajax nu heeft, zal de Deense kampioen morgenavond nog meer geloof hebben in de eerste punten in de Champions League.