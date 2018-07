Daley Blind keert terug naar Ajax

Ajax betaalt naar verluidt 16 miljoen euro voor de linkspoot, een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen tot maximaal 20,5 miljoen. Daarmee wordt hij de duurste aankoop ooit voor de Amsterdammers. Die eer was de afgelopen tien jaar voorbehouden aan Miralem Sulejmani, voor wie Ajax in 2008 16,25 miljoen euro neertelde.



Blind ondertekent een dezer dagen een vierjarig contract bij de club die hij tussen 2008 en 2014 diende. Het contract van Blind bij United liep nog een jaar door. Hij kwam afgelopen seizoen niet veel in actie voor de ploeg van manager José Mourinho en wilde ook om in beeld te blijven bij Oranje graag terug naar Ajax. Oud-international en oud-coach Danny Blind, de vader van Daley, zit sinds kort in de raad van commissarissen van Ajax.



Daley Blind speelde 141 wedstrijden voor ManUnited. Hij won met de ploeg de UEFA Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield. Blind debuteerde voor Ajax in december 2008. Hij kwam tot dusver in 143 duels voor de Amsterdamse ploeg in actie. Met Ajax werd hij vier keer kampioen: in 2011, 2012, 2013 en 2014. In 2013 won de Blind tevens de Johan Cruijff Schaal. In het seizoen 2009-2010 speelde hij ook nog een half jaartje op huurbasis voor FC Groningen.



Ajax taste eerder diep in de buidel om Zakaria Labyad (FC Utrecht) en Dusan Tadic (Southampton) aan te trekken. Hassane Bandé (KV Mechelen) en Perr Schuurs (Fortuna Sittard) zijn de andere twee nieuwe gezichten.



De Amsterdamse selectie is momenteel op trainingskamp in Engeland. Donderdag staan twee oefenduels op het programma. Ajax bereidt zich voor op het tweeluik in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. De ploeg van coach Erik ten Hag speelt op 25 juli eerst thuis. Een week later is de return in Oostenrijk.