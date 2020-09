Daley Blind krijgt groen licht en traint weer volledig mee met Ajax

Blind stapte eind augustus, in het oefenduel van Ajax met Hertha BSC, voor de tweede keer van het veld met hartproblemen. De eerste keer dat de verdediger in elkaar zakte, in december tegen Valencia, bracht een ontstoken hartspier aan het licht. Blind maakte twee maanden later met een inwendige ICD-kastje zijn rentree voor Ajax. In de 78ste minuut van het oefenduel met Hertha BSC ging het opnieuw mis. Bind greep naar zijn borst en zakte in elkaar.