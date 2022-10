Daley Blind maakt zich geen zorgen bij Ajax: ‘Kunnen elkaar waarheid vertellen’

De bezoekers namen in Volendam een 0-3-voorsprong, maar in de slotfase ging het alsnog bijna mis. De gelijkmaker (3-3) van Henk Veerman werd afgekeurd vanwege buitenspel. ,,Het is iets waar we de laatste weken mee sukkelen, we zijn niet in grootse vorm op dit moment", concludeerde Blind.

Vooral de eerste Volendamse goal bracht Ajax in de problemen, zag Blind. ,,Dan kan zelfs zo’n tik als de 1-3 voor moeilijkheden zorgen in het elftal. Je moet vasthouden aan de regels die je maakt. Daar kan je altijd op terugvallen of je nu goed of slecht speelt", zei de verdediger. Dat zijn dingen waar we kritisch op moeten zijn. Als je niet goed in vorm bent moet je terug naar de basis. Als je dan een tikkie krijgt, moeten we daar helemaal niet van in paniek raken.”

Ook trainer Alfred Schreuder zag dat het vertrouwen broos was bij zijn ploeg. ,,Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat duel van dinsdag met Napoli. Dat gaat in de hoofden zitten en is niet met een paar gesprekken opgelost”, zei Schreuder bij ESPN, doelend op de 1-6 thuisnederlaag in de Champions League. ,,Na de 3-1 is er niets aan de hand als iedereen zijn ding blijft doen. Maar dat hebben we niet gedaan. We stonden in de slotfase niet meer compact. We stonden veel te ver uit elkaar.”

Ook Blind vragen over de afgang tegen Napoli. Hoe dat debacle als team is besproken is, bijvoorbeeld. ,,We kunnen elkaar de waarheid vertellen”, aldus Blind. ,,We hebben genoeg ervaren jongens die dat doen, ook jonge jongens hebben grote stappen gemaakt. We zijn volwassen kerels. Als we dat niet doen, komen we niet verder.”

Bij Blind nam de irritatie toe. ,,Ik zeg al de hele tijd dat we elkaar de waarheid durven te vertellen, maar blijkbaar wil je dat ik met vingers ga wijzen. Ik weet niet zo goed wat je wil horen eigenlijk”, kaatste Blind de bal terug. ,,We moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. Aan het begin van het seizoen waren we het beste Ajax ooit. Nu is het opeens helemaal niks. We zitten in een moeilijke fase, daar moeten we als team uitkomen. We moeten ons niet gek laten maken door de buitenwereld.”

Ook Steven Berghuis blikte terug op de wedstrijd. ,,Het voelde alsof we onszelf konden revancheren en dat moet ook want we zijn Ajax. Om eerlijk te zijn ben ik heel blij met deze drie punten", zei de uitblinker van Ajax bij ESPN. ,,Maar we mogen wel meer van elkaar eisen.”

