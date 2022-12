Daley Blind per direct weg bij Ajax: Oranje-international kiest voor Royal Antwerp of Real Sociedad

Maandag werd al bekend dat Danny Blind, de vader van Daley, niet terugkeert in de raad van commissarissen bij Ajax. Blind senior had die functie vorig jaar neergelegd toen hij als assistent van bondscoach Louis van Gaal aan de slag ging bij Oranje. Het was de bedoeling dat Blind na het WK zou terugkeren in de rvc, maar hij ziet daar van af.



Blind junior raakte dit seizoen bij Ajax onder trainer Alfred Schreuder zijn basisplaats kwijt. Na het vertrek afgelopen zomer van trainer Erik ten Hag en de komst van Schreuder kwam de positie van Blind langzaam maar zeker ter discussie te staan. Schreuder gaf in de laatste weken van de eerste seizoenshelft Owen Wijndal de voorkeur als linksback. ,,Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de Johan Cruijff Arena op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters”, aldus Van der Sar.