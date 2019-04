Daley Blind wil Amsterdam weer los zien gaan

Vertonghen is meer dan een collega voor Blind. ,,We kunnen het ook buiten het veld goed met elkaar vinden. Hij is een vriend", zegt hij over de Belg die zich tussen 2006 en 2012 bij Ajax een Amsterdammer ging voelen. ,,Ik zie hem te weinig omdat we allebei een druk programma hebben. Maar soms is hij tijdens een vrij weekeinde in Amsterdam. En dan spreken we af. Verder bellen en appen we. Maar nu zien we elkaar in een halve finale, hoe bijzonder is dat?"



Geen speler van Ajax juichte acht jaar geleden zo hard na de zege op FC Twente (3-1), die de club na zeven seizoenen zonder kampioenschap de dertigste landstitel opleverde. Vertonghen ging na het laatste fluitsignaal door zijn knieën, schreeuwde het uit en liet zijn tranen de vrije loop. De Belg deed Ajax ook al eens pijn, toen hij als huurling van RKC Waalwijk tegen de Amsterdamse club scoorde (2-2). Een paar duels later miste Ajax de landstitel op basis van een slechter doelsaldo.