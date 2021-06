‘Daley heb ik bijna nooit op straat zien spelen’

Uitkijkend over de Diemerpolder is er niets dat doet vermoeden dat je er zó dicht bij Amsterdam zit. Aan de Parelmoervlinder in Diemen-Noord heerst serene rust. De hondenbezitter wandelt er ongestoord het groen in, richting IJburg. Iets wat nog niet kon toen Daley Blind een kleine jongen was. Toen bestond de Diemerpolder uit weiland en in het IJmeer was nog geen woonwijk te bekennen.