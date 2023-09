Damián van der Vaart dolt bij Ajax met vader Rafael: ‘Ik ben sneller dan hij was’

LIVE EK kwalifica­tie | Heerlijke start voor Oranje: De Roon opent met zijn eerste goal de score

Nederland heeft er pas twee wedstrijden op zitten in de kwalificatiereeks, maar in het duel met Griekenland staat er direct veel op het spel. Door de Nations League speelde Oranje weliswaar minder wedstrijden, maar het staat op dit moment wel vierde in de poule. Daardoor worden de komende duels met concurrenten Griekenland en Ierland direct belangrijk. Volg Nederland tegen Griekenland hier live!