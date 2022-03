Damian van der Vaart treedt met oproep voor Oranje onder 16 in voetsporen vader

Dat bevestigt zijn club Esbjerg fB op Twitter. Damian van der Vaart is woonachtig bij zijn vader en diens vriendin Estavana Polman in Denemarken. De vijftienjarige middenvelder heeft zich daar in de kijker gespeeld bij de KNVB, dat hem op 7 maart verwacht in Zeist. Daar zal hij een training en een jeugdwedstrijd tegen een ander land afwerken. Ze zoon van Robin van Persie, Shaqueel, staat op de stand-bylijst.

Van der Vaart junior maakte onlangs zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van Esbjerg, waar zijn vader sinds eind vorig jaar actief is als assistent-trainer. Damian van der Vaart maakte in een oefenwedstrijd tegen Aarhus Fremad kort voor tijd zijn eerste minuten in het eerste elftal, waarmee hij eveneens in de voetsporen trad van zijn vader. De oud-topspeler sloot zijn voetballoopbaan af bij Esbjerg.