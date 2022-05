Daniëlle van de Donk lijkt op tijd fit voor EK met Oranje: ‘Met haar wil ik risico nemen’

Eens te meer beklaagde bondscoach Mark Parsons zich de laatste maanden over het feit dat hij in elke interlandperiode wel een paar topspeelsters moest missen. Logischerwijs is dat geen ideale voorbereiding op een eindtoernooi, waarbij de verwachtingen rondom de Oranjevrouwen als regerend Europees kampioen hoog zullen zijn.



Toch lijkt het er op dit moment op dat hij, qua sterren, iedereen aan boord heeft in Engeland. Lieke Martens kampte maanden met blessureleed, onder meer na een terugslag in haar herstel door een nieuwe hamstringblessure. In de laatste speelronde van de Spaanse competitie maakte ze als invaller in de slotfase van de wedstrijd tegen Atlético Madrid haar rentree namens FC Barcelona, nadat ze halverwege februari voor het laatst minuten maakte. De 29-jarige Martens kan vanavond dus ook een rol van betekenis spelen in de finale van de Champions League, tegen Olympique Lyonnais.