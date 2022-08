Danilo mikt na droomdebuut op 20 goals: ‘Ik ben juist blij met concurrentie’

De 23-jarige spits uit São Paulo kopte de 1-2 binnen op aangeven van de Poolse aanwinst Sebastian Szymański en maakte na getreuzel van Vitesse-doelman Jeroen Houwen ook nog de 2-4. ,,Dit is de beste start die we ons hadden kunnen wensen na een lastige voorbereiding met veel veranderingen in de selectie", zei Danilo na afloop bij ESPN, waarna hij zijn beide goals terugkeek op het scherm. ,,Die eerste was natuurlijk de mooiste. Het was mijn eerste kopgoal in de eredivisie. Ik heb er de afgelopen tijd veel op getraind om dat te verbeteren, dus ik ben blij dat het nu direct resultaat oplevert. Dit is wat ik moet doen als spits.”

Bij de tweede goal liet Jeroen Houwen zich verrassen door Danilo, die vervolgens eenvoudig de 2-4 in het lege doel kon schuiven en kan juichen voor het volle uitvak in het Gelredome. ,,Bij de tweede zet ik goed druk en gaat de keeper in de fout. Het was een lastige wedstrijd tegen een goede tegenstander, maar we waren sterk. Alle nieuwe jongens hebben het goed gedaan. We kijken enorm uit naar de volgende wedstrijd, tegen Heerenveen voor eigen publiek.”

Danilo krijgt binnenkort met de Mexicaanse international Santiago Giménez (21) een serieuze concurrent in de spits bij Feyenoord. ,,Ja, er komt een concurrent aan, maar het is altijd goed als er concurrentie is. Ik wens hem ook succes en ik hoop dat we het goed met elkaar kunnen vinden. De coach bepaalt uiteindelijk wie er dan speelt, maar als ik blijf scoren maak ik de coach en mijn concurrent moeilijk om mij uit het team te halen", zei Danilo, waarna hij de vraag kreeg op hoeveel goals hij mikt. ,,20 goals zou mooi zijn, daar ga ik voor. Nog 18 te gaan dus, ik kan nu niet tevreden achterover leunen.”

Danilo heeft na één competitieduel voor Feyenoord al net zoveel doelpunten gemaakt als in zijn 14 competitieduels voor Ajax. In het seizoen 2020/2021 scoorde hij zeventien keer in 33 duels op huurbasis voor FC Twente, waarvan destijds elf in de eerste seizoenshelft.

Slot: ‘Ik probeer mensen op rustige wijze te overtuigen’

Arne Slot keek uiteraard ook tevreden terug op de competitiestart van zijn flink veranderde ploeg. ,,We hebben aan de voorwaarden voldaan om een wedstrijd te winnen: keihard werken. Vitesse is geen ploeg die het opbouwen heeft gevonden. Ze hebben de hele wedstrijd getracht om met lange ballen de ruimte achter onze verdediging te zoeken. Dat is lastig om te spelen. We krijgen twee tegenslagen met de 1-0 en 2-2 van Vitesse, maar dan is het zeer knap als je hier met 2-5 wint", zei Slot, die niet geloofde dat zijn team fitter was dan Vitesse. ,,Dat lijkt misschien zo op het einde, maar je moet niet vergeten dat als het 2-5 staat dat ook veel doet met de gemoedstoestand van spelers aan beide kanten. Het is knap dat we na een niet bepaald soepele voorbereiding zo aan de competitie beginnen. De vleugelaanvallers hebben alle vrijheid om te wisselen en dat deden ze ook. Dat is prima, want ze kunnen op beide kanten goed uit de voeten.”

Slot hoopt dat na verdediger Marcos Senesi (op weg naar Bournemouth) niet ook middenvelder Fredrik Aursnes nog vertrekt naar Benfica. Dat zou betekenen dat acht van de elf basisspelers in de Conference League-finale tegen AS Roma dan zijn vertrokken deze zomer. ,,Ik vind Fredrik belangrijk voor ons als elftal en was ook weer erg tevreden over zijn spel, al had hij aan de noodrem moeten trekken bij de 2-2. De club moet bepalen of als een club met een flink bedraag op tafel komt of ze dat accepteren. Het is niet belangrijk wat ik daar van vind, want ik ga niet over de financiën van Feyenoord", zei Slot op zijn kenmerkende rustige toon bij ESPN.

,,Het is geweldig hoeveel geld er deze zomer is binnengekomen. Dat was ook bittere noodzaak voor de club, dus ik denk dat de supporters er ook blij mee moeten zijn. Als je de eerste wedstrijd met 2-5 wint nadat je vorig seizoen twee keer van Vitesse verloren hebt geeft dat ook vertrouwen in deze nieuwe groep. Ik hoef dus niet boos te worden op de beleidsmakers over bepaalde beslissingen rond transfers. Het heeft sowieso geen zin om dat schreeuwend te doen. Ik probeer mensen op mijn rustige manier te overtuigen van mijn gelijk, dat doe ik bij de spelers en ook bij de mensen die de grote beslissingen nemen. Ik geef het sportieve belang aan, maar het lijkt me logisch dat iedereen bij Feyenoord dat belangrijk vindt.”