Danique Kerkdijk is voetbalster én dj: ‘Op podium staan is spannender dan een penalty nemen’

KNVB wil compensa­tie voor sportaan­bie­ders om hoge energielas­ten

De KNVB wil dat sportaanbieders financieel gecompenseerd worden voor de stijgende energielasten. Dat is nodig om iedereen aan het sporten te houden, meldt de voetbalbond, die in een brief naar de overheid en de politiek pleit voor de compensatieregeling.

9 september