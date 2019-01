Danny Makkelie leidt Klassieker

Ten Hag hoopt op Tagliafico voor bekerduel met Heerenveen

21 januari Erik ten Hag hoopt Nicolás Tagliafico donderdag in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen weer te kunnen inzetten, of anders in ieder geval zondag in het uitduel met Feyenoord. De Argentijnse linkerverdediger ontbrak gisteren tegen sc Heerenveen (4-4) wegens een knieblessure en werkte vandaag op het veld in een individuele training aan zijn herstel.