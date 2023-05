Daphne van Domselaar rond met nieuwe club: ‘Kwestie van tekenen en afronden’

Noa Lang deelt schokkend bericht: ‘Op mij haten is geen probleem, maar sommige internet-hel­den gaan te ver’

Noa Lang (23) is het slachtoffer geworden van online haat. De aanvaller van Club Brugge postte een schokkend bericht op Instagram waarin stond: ‘Iedereen hoopt dat dat beest sterft’, verwijzend naar de pasgeboren zoon in zijn armen. Lang is helaas niet de eerste voetballer die te maken krijgt met haatdragende berichten.