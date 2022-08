Dapper FC Twente komt net tekort tegen Fiorentina en sneuvelt in play-offs Conference League

FC Twente is er niet in geslaagd de groepsfase van de Conference League te bereiken. De ploeg van trainer Ron Jans bleef donderdagavond thuis in de play-offs tegen Fiorentina steken op 0-0, nadat vorige week in Italië met 2-1 werd verloren.

Wat een wedstrijd was het geweest, wat een avond ook. Intens, meeslepend, vurig en ook giftig door het wangedrag van Fiorentina-supporters die tot twee keer toe vuurwerk in het vak gooiden waardoor mensen op de vlucht sloegen.

Op het veld gebeurde ook van alles, ondanks het uitblijven van de doelpunten. FC Twente gaf alles, tot aan de laatste seconde toe toen Joshua Brenet met een kopbal nog dicht bij de verlenging was. Een paar tellen later was het afgelopen. Even was er de teleurstelling, maar meteen daalde het terechte applaus van de tribunes neer. Alles gegeven, alles er aan gedaan, maar net niet genoeg over twee wedstrijden. De slechte eerste helft in Florence breek achteraf het breekpunt in een tweeluik waarin FC Twente het moest doen met de complimenten.

De Grolsch Veste was een cocktail van emotie en Latijnse furie. Op het veld en op de tribunes waar de sfeer on-Nederlands geladen was. Zuid-Europese taferelen vermengden zich met Zuid-Europese temperaturen. In die Enschedese braadpan beet FC Twente vol passie van zich af. Zo bleu als de Tukkers een week geleden in de eerste helft alles ondergingen, zo vurig beten ze nu van zich af. De tackles van Robin Pröpper en Michal Sadílek waren prachtig om te zien, net als het verdedigende werk van Mees Hilgers. Die acties zweepten het publiek nog verder op en voedden het geloof bij de Tukkers.

Prachtig gevecht

FC Twente - Fiorentina werd daardoor een heerlijk gevecht, waarbij de prima staaltjes voetbal ook niet werden vergeten. Na zestien minuten spelen dacht Michel Vlap de schade uit het eerste duel te hebben gerepareerd, maar zijn inzet werd nota bene door spits Arhur Cabral van de lijn gehaald. Meteen in de tegenstoot kwam de thuisploeg goed weg bij een gevaarlijke voorzet van Jonathan Ikoné.

Zo golfde het spel heen en weer. Lars Unnerstall bewees zijn klasse met een paar geweldige reflexen op inzetten van linkerspits Riccardo Sottil en aan de andere kant spatte een uithaal van Ramiz Zerrouki op de vuisten van doelman Pietro Terracciano uiteen.

Zes minuten na rust volgde de twee grote kans voor FC Twente. Virgil Misidjan snelde er vandoor, vond Vaclav Cerny voor het doel, maar zijn inzet werd met meer geluk dan wijsheid onschadelijk gemaakt. Drie minuten later kwam Unnerstall net op tijd ver uit zijn doel waardoor Ikoné geen vrije doortocht kreeg.

Bloedstollend

Zo bleef het bloedstollend spannend in De Veste waar Fiorentina aan de bal makkelijker voetbalde, maar de inzet van FC Twente compenseerde veel. De ploeg van Ron Jans gaf alles, hartstochtelijk aangevuurd door het thuispubliek.

Na een kleine zeventig minuten bracht Jans met Daan Rots en Christos Tzolis de gewenste nieuwe vleugelspitsen. Twee minuten na zijn entree etaleerde Tzolis meteen zijn specialiteit: naar binnen komen en afdrukken. Doelman Terracciano ranselde het schot uit de goal. Maar wat te denken van zijn collega Unnerstall die Fiorentina-aanvaller Ikoné tot wanhoop dreef.

In de slotfase gooide Jans bijna al zijn offensieve troeven op tafel. Symbolisch voor de prettige chaos in de slotfase was de laatste minuut. Eerst stevende Fiorentina met twee aanvallers alleen op Unnerstall af. Geen doelpunt. Een paar tellen later was er de kopbal van Brenet. Geen doelpunt, redding Terracciano. Daarmee eindigde een avond, die alles in zich had, in mineur voor FC Twente. De blijdschap waarmee Fiorentina het verlossende eindsignaal vierde was veelzeggend over hoe diep de Italianen moesten gaan.

