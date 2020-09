Davids ziet Telstar winnen bij FC Eindhoven

Ilias Bronkhorst zette Telstar na een half uur op voorsprong in het Jan Louwers-stadion. De gelegenheidsspits van de ‘Witte Leeuwen’ was vorige week bij de start van het seizoen tegen FC Volendam (2-2) al twee keer trefzeker. Eindhoven, de club van trainer Ernie Brandts, zette aan het begin van de tweede helft de achterstand om in een voorsprong door doelpunten van Hugo Botermans en Kaj de Rooij. Dankzij twee goals van Pattynama nam Telstar toch de zege mee naar huis.



Naast het ‘debuut’ van 74-voudig international Davids was er nog een primeur in Eindhoven. Shona Shukrula fungeerde als vierde official en werd daarmee de eerste vrouw die deze functie bekleedde in het betaalde voetbal.