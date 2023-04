Davy Klaassen over bizar incident: ‘Het deed pijn, maar ik had ook boosheid in me’

Davy Klaassen werd vanavond onbedoeld het middelpunt van een bizar incident in het Nederlandse voetbal. De middenvelder van Ajax werd, kort nadat hij zijn club op 2-1 had gezet, geraakt door een voorwerp vanaf de tribune en liep daarbij een hoofdwond op. ,,Het blijkt dat de netten vorige keer toch niet zo’n slecht idee waren.”

Klaassen stond na een uur spelen bij een opstootje toen hij plotseling voelde dat hij werd geraakt. ,,Het deed pijn, maar ik had ook boosheid in me: van wat gebeurt hier”, reageerde Klaassen bij ESPN. ,,Toen zei iemand van Feyenoord dat er bloed op mijn hoofd zat. Het was daarna snel duidelijk dat we naar binnen gingen.”

De wedstrijd lag een half uur stil, maar werd na overleg tussen beide teams toch hervat. Ook Klaassen keerde terug, maar snel daarna moest hij de strijd staken. ,,Ik had een kloppend gevoel in mijn hoofd en moeite met focussen. Dan kan ik wel heel dapper doorgaan, maar dat heeft ook niet zoveel zin.”

Overwogen om achter te blijven in de kleedkamer had hij niet. ,,Ik wil niet weglopen, want dan hebben ze je.” Het verbaasde hem niet dat hij werd verwelkomd met gefluit. ,,Wat had je dan verwacht, dat de mensen zou nadenken? Mensen die nadenken gooien ook niet zo’n ding.”

De wond hoefde uiteindelijk niet gehecht te worden. ,,Het gat is gelukkig niet zo groot. Of ik aangifte ga doen weet ik nog niet, dat is niet het eerste waar ik nu aan denk.” Ajax is dat wel van plan. De vermoedelijke dader werd nog tijdens de wedstrijd gearresteerd.

In tegenstelling tot bij de vorige Klassieker hingen er in de beker geen netten aan de kant van het stadion waar Klaassen werd geraakt. Die beslissing werd genomen omdat camera’s het duel dan beter in beeld kunnen brengen. ,,Het blijkt dat de netten vorige keer toch niet zo’n slecht idee waren”, vond Klaassen. ,,Het blijkt lastig om deze wedstrijden tot een goed einde te brengen.”

Davy Klaassen of Ajax is geblesseerd uitgevallen tijdens de Halve finale van de TOTO KNVB Beker wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in Feyenoord Stadion de Kuip op 5 april 2023 in Rotterdam, Nederland.

