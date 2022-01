Davy Pröpper (30) stopt en levert contract bij PSV in: ‘Voel me niet comfortabel in de voetbalcultuur’

De voetbalcarrière van Davy Pröpper zit erop, zo heeft de PSV'er zijn club begin deze week laten weten. De 30-jarige middenvelder stopt per direct met voetballen en levert zijn nog anderhalf jaar durende contract in. De 19-voudig international wil zich voorlopig op andere dingen in het leven gaan richten. Hij kwam de afgelopen zes maanden tot de conclusie dat hij op dit moment klaar is in het topvoetbal.

Het besluit van Pröpper is een grote verrassing voor heel PSV, maar wel onherroepelijk. De situatie tekende zich afgelopen seizoen in Engeland al af, toen hij bij Brighton & Hove Albion zijn basisplek verloor. Hij wilde terug naar PSV in de hoop om in Eindhoven het plezier in het spelletje en in de voetbalwereld weer terug te vinden. Op vertrouwde bodem en zeker ook met de aanwezigheid van Marco van Ginkel in de selectie, in het dagelijks leven een goede vriend van Pröpper, leek dat een heel kansrijke aangelegenheid. De praktijk bleek weerbarstiger, zeker ook omdat blessures hem een paar keer terugwierpen.

,,Ik heb voor de kerst de knoop doorgehakt en dat voelt als een opluchting. Hierdoor weet ik dat het de juiste keuze is", laat Pröpper weten op de website van PSV. ,,In de periode dat ik in het buitenland zat, merkte ik dat ik het plezier in het voetbal langzaam verloor. Ik vond het ontzettend lastig de discipline op te brengen die nodig is om optimaal te presteren en mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema. De coronaperiode en het gebrek aan bezoek van familie en vrienden heeft mij toen ook geen goed gedaan.”

Quote Ik heb me er al lang aan aangepast en soms voor afgesloten. Dat wil ik nu niet meer en daarom ben ik er nu klaar mee Davy Pröpper

Het voetbalplezier kwam ook bij PSV niet terug: ,,Mede omdat ik mij niet comfortabel voel in de voetbalcultuur. Toch heb ik me er al lang aan aangepast en soms voor afgesloten. Dat wil ik nu niet meer en daarom ben ik er nu klaar mee. Ik ga uitzoeken wat ik precies wil, waar mijn passies en interesses liggen en wat ik wil oppakken. Natuurlijk heb ik ook veel mooie momenten gehad die ik koester. Of ik het voetballen toch niet ga missen? We gaan het allemaal wel zien. Voor nu wil ik mijn gezin, familie en vrienden bedanken voor alle steun die ik van ze heb gekregen. Nu heb ik tijd om in hen te investeren.”

Niets dan respect

Na een halfjaar bij PSV is Pröpper tot de conclusie gekomen dat hij een volgende stap wil zetten in zijn leven en die ligt nu niet in het topvoetbal. Pröpper heeft PSV laten weten dat zijn besluit niets met de club PSV, de trainer Roger Schmidt of zijn ploeggenoten te maken heeft. Vanuit PSV klinkt niets dan respect voor Pröpper, die alle financiële schade van het beëindigen van zijn contract op zich neemt. De club is hem dankbaar voor zijn bijdrage in twee fases (tussen 2015 en 2017 en in 2020), waarbij hij met de club eenmaal de landstitel wist te veroveren (in 2016) en sterk bijdroeg aan overwintering in de Champions League.

,,John de Jong, Directeur Voetbalzaken: ,,Natuurlijk hadden we gehoopt dat hij zijn steentje zou bijdragen aan nieuwe successen voor de club, maar ik waardeer zijn eerlijkheid. Zijn eerlijkheid naar de club, maar ook naar zichzelf. Daarom is PSV hem dankbaar voor wat hij heeft betekend voor de club in al die jaren en het kampioenschap dat we met hem hebben behaald.”

Mede door het besluit van Pröpper heeft PSV als de wiedeweerga besloten om Joey Veerman per direct naar Eindhoven te halen. Hij wordt dinsdag medisch gekeurd en sluit daarna aan bij de selectie.

