De 100 horrordagen van PSV

Vandaag precies 100 dagen geleden zag het er nog zo mooi uit voor PSV. De ploeg was nog zonder nederlaag. In de eredivisie stond PSV na 9 duels gedeeld bovenaan met Ajax en in de Europa League was de club koploper in de groep. Maar daarna ging zo’n beetje alles mis wat er mis kan gaan. Een overzicht van 100 dagen ellende in Eindhoven.

19 oktober 2019: FC Utrecht – PSV 3-0

PSV lijdt de eerste nederlaag van het seizoen. FC Utrecht wint met 3-0. Nick Viergever en Jorrit Hendrix krijgen beiden een directe rode kaart en PSV verlaat vol frustratie de Galgenwaard, maar gaat ervan uit dat het verlies een incident is.



Volledig scherm Jorrit Hendrix zet zijn voet op de enkel van Simon Gustafson van FC Utrecht en krijgt een rode kaart. © Pim Ras Fotografie

27 oktober 2019: PSV – AZ 0-4

Voor het eerst in drie jaar verliest PSV weer eens een eredivisieduel op eigen veld. AZ is veel sterker: 0-4. PSV speelt meer dan een helft met tien man. Nu krijgt Ryan Thomas een rode kaart. De achterstand op Ajax is ineens zes punten.

2 november 2019: Sparta – PSV 2-2

Bijna verliest PSV bij Sparta voor de derde keer op rij. In de blessuretijd redt Cody Gakpo op het Kasteel nog een puntje voor de kwetsbare gasten.

7 november 2019: LASK – PSV 4-1

PSV verspeelt ook zijn riante positie in de Europa League door een ontluisterende nederlaag tegen LASK Linz. De Oostenrijkers krijgen de ene na de andere grote kans. Trainer Van Bommel erkent dat PSV door de ondergrens is gezakt. Hij wijst wel op het ontbreken van de geblesseerde aanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn. ,,Dat is de buitencategorie. Die mis je wel. Zo heeft elke nederlaag zijn oorzaken.’’

Volledig scherm PSV verlaat ontgoocheld het veld na de sof tegen LASK Linz (4-1). © AP

10 november 2019: Willem II – PSV 2-1, keepersrel rond Zoet

Weer een klap voor PSV, dat de titel door verlies in Tilburg nu al uit beeld ziet verdwijnen. Doelman Jeroen Zoet is gepasseerd. In de communicatie daarover blundert PSV. Zoet hoort pas kort voor het duel dat hij niet eens tweede, maar zelfs derde doelman is. Lars Unnerstall is de nieuwe nummer 1. In de tweede helft volgt Zoet het duel vanuit de spelersbus, volgens trainer Van Bommel om de goalie te ontzien. Tussen keeperstrainer Ruud Hesp en Zoet is een vertrouwensbreuk ontstaan. De tweede keeper van Nederland verhuist in de winterstop naar FC Utrecht.

24 november 2019: PSV – Heerenveen 2-1, Dumfries nieuwe aanvoerder

PSV wint zowaar weer eens, heel moeizaam van Heerenveen. Maar het gaat vooral over de aanvoerdersband. Die zit zolang beoogd captain Ibrahim Afellay nog ontbreekt voortaan om de arm van Denzel Dumfries. De rechtsachter volgt Pablo Rosario op. Trainer Van Bommel licht toe: ,,We waren aan het nadenken over hoe we de Pablo van vorig seizoen kunnen terugkrijgen. We zijn tot de conclusie gekomen hem te ontlasten, zodat hij alleen met voetbal bezig kan zijn.’’

Volledig scherm Denzel Dumfries is voor het duel met Heerenveen voor het eerst aanvoerder van PSV. Scheidsrechter Bas Nijhuis licht nog even toe hoe de toss werkt. © ANP Sport

28 november 2019: Sporting Lissabon – PSV 4-0

PSV levert een wanprestatie in Lissabon en komt met 4-0 nog goed weg. Met nog één duel te gaan is de club al uitgeschakeld in de Europa League. En dat terwijl de Eindhovenaren met zes punten uit twee wedstrijden nog zo voortvarend van start waren gegaan.



1 december 2019: FC Emmen – PSV 1-1

Weer een klap voor PSV, dat na een aardige eerste helft na de pauze volledig de weg kwijtraakt in Emmen. Van Bommel is doodziek van het puntenverlies. ,,In de eerste helft hadden we het fantastisch voor elkaar en moet je met 5-0 voorstaan.’’ Aan opstappen denkt hij niet. ,,Ik heb er nog vertrouwen in. Als ik de jongens zie strijden. Nee daar ligt het niet aan.’’

Volledig scherm Mohamed Ihattaren van PSV ziet het niet meer zitten tijdens FC Emmen - PSV. © BSR Agency

15 december 2019: Feyenoord – PSV 3-1, blessure Malen

Het zit PSV ook niet mee. De ploeg komt in de Kuip eindelijk weer eens fatsoenlijk voor de dag, maar Feyenoord is efficiënter en krijgt twee vrij goedkope strafschoppen. Na de nederlaag kan PSV de titel wel vergeten. De enige prijs die PSV nog kan winnen, is de beker. Donyell Malen houdt aan het duel met Feyenoord een ogenschijnlijk zware knieblessure over, dat kan er ook nog wel bij in Eindhoven. Iets met een gifbeker, die leeg moet?

Volledig scherm Het seizoen van Donyell Malen eindigt op 15 december in de Kuip. © BSR Agency

16 december 2019: Van Bommel ontslagen

Trainer Mark van Bommel wordt afgerekend op de beroerde resultaten en wordt ontslagen, iets wat bij PSV zelden gebeurt. Hoofd opleidingen Ernest Faber maakt het seizoen af als hoofdtrainer. Ook de assistenten Jürgen Dirkx en Reinier Robbemond moeten weg. Boudewijn Zenden en Adil Ramzi komen in hun plaats.

Volledig scherm Mark van Bommel ziet de bui al hangen. © ANP Sport

18 december 2019: GVVV – PSV 1-2 (nv)

Van een schokeffect is nog geen sprake onder Faber. Sterker nog, PSV blameert zich tegen de amateurs van GVVV, die nauwelijks onderdoen voor de topclub. Pas diep in de verlenging maakt Mo Ihattaren de 1-2.



20 december 2019: Guus Hiddink keert terug

Guus Hiddink keert terug bij PSV, als klankbord voor trainer Ernest Faber. In 2014 vervulde hij die rol al eerder onder Phillip Cocu, waarna PSV de weg omhoog weer vond. Kan de oud-trainer van de club opnieuw voor een kentering zorgen?

Volledig scherm Guus Hiddink (midden) bekijkt de PSV-training. © BSR Agency

23 december 2019: Lato alweer weg, na twee balcontacten

Linksachter Toni Lato keert terug na Valencia, dat hem meteen weer verhuurt, ditmaal aan Osasuna. Lato speelde in zijn half jaar bij PSV slechts 1 minuut in de hoofdmacht, tegen Apollon Limassol. Daarin raakte hij twee keer de bal. Lato is niet de enige nieuweling bij PSV die niet uit de verf komt. Technisch manager John de Jong krijgt steeds luidere kritiek op zijn aankoopbeleid. Niet alleen Lato flopt. Ook spelers als Boscagli, Bruma, Mitroglou brengen niet wat er van hen wordt verwacht.

4 januari 2020: Seizoen Malen voorbij

Wat PSV al vreesde, wordt vandaag definitief. Donyell Malen komt deze competitie niet meer in actie. Hij is in Amerika geopereerd aan zijn knie, als gevolg van de blessure die hij opliep tegen Feyenoord.



11 januari 2020: PSV – KAS Eupen 1-2

In het trainingskamp in Qatar is zowel Eupen als Club Brugge te sterk voor PSV. Het zijn maar oefenduels, maar toch.



19 januari 2020: VVV – PSV 1-1

Meteen een nieuwe sof in het nieuwe jaar. In de strijd om de tweede plaats (voorronde CL) verspeelt PSV dure punten. De ploeg heeft al vier maanden geen uitwedstrijd meer gewonnen. Denzel Dumfries zorgt met een fraaie kopbal in de 92ste minuut ervoor dat PSV in elk geval nog een punt meeneemt uit Limburg. Maar dat kan niet verbloemen dat PSV na rust opnieuw een wanprestatie levert.



23 januari 2020: NAC – PSV 2-0

Elke keer als je denkt dat PSV niet meer dieper vallen, gebeurt het toch. PSV verspeelt ook de laatste kans op een prijs, door een beschamende bekernederlaag tegen NAC, een subtopper in de Keuken Kampioen Divisie.



Volledig scherm Steven Bergwijn in zijn vermoedelijk laatste wedstrijd voor PSV : NAC-uit voor de beker. PSV verloor in Breda met 2-0. © BSR Agency

26 januari 2020: PSV – FC Twente 1-1, rel rond Bergwijn, supporters bestormen hoofdgebouw

Sterspeler Steven Bergwijn speelt niet mee tegen Twente. Hij lijkt op weg te zijn Tottenham Hotspur. Tot overmaat van ramp komt PSV niet verder dan 1-1. Aanvoerder Afellay krijgt een rode kaart, dat kan er ook nog wel bij. De club zakt naar plek 5. In 2020 is PSV nog zonder zege. Na het duel bestormen boze fans de hoofdingang van het Philips Stadion om verhaal te halen bij de clubleiding. De ME grijpt in.



Volledig scherm Haris Vuckic van FC Twente dompelt PSV andermaal in rouw: 1-1. © BSR Agency