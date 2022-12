De amateurs van SV De Braak moesten voetballen tijdens de wedstrijd van Oranje: ‘De knop moet om’

Dick Advocaat heeft zin in ‘moeilijke job’ bij ADO: ‘Het is een risico, maar dat neem ik graag’

Dick Advocaat is maandagochtend als hoofdtrainer van ADO Den Haag gepresenteerd. In een overvolle perszaal legde de 75-jarige Hagenaar uit hoe de club bij hem terecht is gekomen en waarom hij, juist nu de club er zo slecht voorstaat, voelde dat hij de aangewezen man is de ontslagen Dirk Kuyt op te volgen.

28 november