De bijna-accountmanager die nu voor de titel gaat: laatbloeier Mijnans maakt droomstap naar AZ

Feyenoord wil tikken blijven uitdelen: ‘Wij hebben niet de problema­tiek van Ajax’

Arne Slot heeft een ploeg in vorm, weet dat het bij de concurrentie flink hapert en op Gernot Trauner na is iedereen aan boord. Feyenoord ruikt het moment om tikken te blijven uitdelen. Ook vandaag in Enschede.

29 januari