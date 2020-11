De Boer kiest voor Bizot tegen Spanje en geniet van Babel

Frank de Boer zal woensdag moeten puzzelen met de spelers die hij wel en niet in actie laat komen. Het bijzonder drukke schema eist hier en daar al flink zijn tol en ook De Boer moet daar rekening mee houden. ,,Tegen Spanje gaan vijf spelers negentig minuten spelen en die doen dan in principe zondag tegen Bosnië-Herzegovina niet mee’', zei De Boer. Door Mikos Gouka

Marco Bizot keept tegen de Spaanse ploeg. Tim Krul zal vervolgens de wedstrijden in de Nations League onder de lat staan. ,,Als er iets met Tim gebeurt, heeft Bizot in elke geen zijn vuurdoop al gehad, zo moet je het zien. De spelers moeten zoveel wedstrijden in actie komen, het is wachten op de volgende blessure. Ik zag in de krant een artikel met drie opstellingen met gerenommeerde namen die nu geblesseerd zijn. Dat zegt wel iets. Er is wel iets aan de hand.‘’

De Boer kan daar weinig aan veranderen. ,, Wat ik als trainer kan doen, is het aangeven. Het beste zou zijn als de bonden met elkaar optrekken en samen een standpunt innemen. Maar ‘money rules’ en ‘the show must go on’, zo is het gewoon. Daar moeten we als trainers ook rekening mee houden. Ik kijk heel nauwkeurig naar de minuten die de spelers de laatste tijd hebben kunnen maken. Dan beslis je: die kan wel lang in actie komen en die juist niet. Neem Denzel Dumfries, die heeft net weer negentig minuten gespeeld bij zijn club. Die kan ik tegen Spanje echt niet laten spelen. Dat zou slecht zijn voor Dumfries, slecht voor Oranje en slecht voor zijn club. Zo kijk ik nu naar interlands. Vroeger speelde je eenmaal in de drie weken op woensdag, nu is dat wekelijks. Het is niet tegen te houden.’’

De bondscoach, die Steven Bergwijn zag afhaken, heeft niet overwogen om meer spelers op te roepen en die tegen Spanje in actie te laten komen. ,,Maar Bergwijn was hier met het idee dat hij misschien vanaf volgende week zou kunnen spelen. Dus niet tegen Spanje. Nou, ook dat bleek niet haalbaar. Ik kan straks nog wel kijken of ik spelers van Jong Oranje uit hun bubbel naar die van ons haal.’’

Wijnaldum aanvoerder

Virgil van Dijk is er uiteraard niet bij. De Boer zag zijn aanvoerder zwaar geblesseerd raken tegen Everton. ,,Dan schrik je, ik vloekte zelfs. Nu is Georginio Wijnaldum onze aanvoerder. Onder Koeman waren de resultaten goed. Wat goed ging, handhaaf ik uiteraard. Maar als ik dingen wil veranderen, dan doe ik dat. Het is nu de lijn De Boer. We spelen wel gewoon 4:3:3 tegen Spanje. Tegen Italië was het 5:3:2, maar dat had met de speelwijze van die ploeg te maken. Nicola Barella speelt daar als een soort tweede spits, zo diep stond hij altijd. Dan kun je Frenkie de Jong erbij zetten, maar die moet hem dan volgen. Daar hebben we het over gehad. Je kunt ook een extra verdediger opstellen en dat was gewoon een logische keuze. Ik ben blij dat het goed is uitgepakt.’’

Volledig scherm Donny van de Beek tijdens de training bij Oranje. © BSR Agency

Donny van de Beek speelde nog erg weinig bij Manchester United. De Boer maakte zich zeven maanden voor het EK nog niet druk. ,,Bij United hebben ze geweldige middenvelders. Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Matic, McTominay. Hij moet geduld hebben. Of spelers in de gaten moeten houden dat het EK komt en dat ze moeten spelen om er bij te kunnen zijn? Wie mee wil, moet presteren. De meeste jongens spelen wel. Ik heb het zelf gehad in 2004 toen ik Galatasaray verliet om bij Glasgow Rangers tegen een onkostenvergoeding te gaan spelen. Puur om dat toernooi te halen. Als ik bij ons Ryan Babel zie, die jongen doet er echt alles aan om er bij te zijn bij het EK. Dat soort jongens moet je hebben en daar kan ik van genieten.’’

Volledig scherm Frank de Boer. © Pim Ras Fotografie