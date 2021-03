De Boer moet met drie WK-kwalificatieduels in krappe week meer dan ooit improviseren

Door Sjoerd Mossou



Dat alle 23 Oranjespelers vanmiddag op tijd waren binnengedruppeld in hotel Woudschoten in Zeist, vóór 13.00 uur, was al een klein logistiek wonder. Het aantal vliegmogelijkheden in coronatijd is fors beperkt, terwijl een aantal internationals nog op zondagavond een wedstrijd had gespeeld.