De Boer moet Oranje naar prijzen leiden: ‘Ben overtuigd dat ik een goede coach kan zijn’

Door Maarten Wijffels



De verslaggeefster van het jeugdjournaal was één van de laatste die de microfoon kreeg, vanmiddag tijdens de presentatie van Frank de Boer. Of hij er nog wel een beetje zin in heeft, was de vraag, nu er zoveel kritiek en negativiteit is rond zijn benoeming? En aansluitend: hoe broer Ronald had gereageerd. Hoe jaloers is die op zijn broer de bondscoach?