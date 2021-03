De Boer neemt het op voor genegeerde Promes: ‘Onschuldig totdat het tegendeel is bewezen’

,,De concurrentie op zijn positie is groot en ik kies op dit moment voor anderen”, verklaart De Boer de afwezigheid van Promes in zijn eerste selectie van 2021. De 29-jarige Amsterdammer, die de afgelopen jaren bij Ajax speelde, was geruime tijd een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal. In 47 interlands maakte Promes zeven doelpunten. Hij werd in december gearresteerd en zat twee dagen in de gevangenis.