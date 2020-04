De boerenopstand had de best denkbare woordvoerders

De Koning tekent bij op Koningsdag: ‘Ik ben nog niet klaar in Venlo’

11:06 Het tijdstip van zijn contractverlenging kon nauwelijks treffender. Vandaag, Koningsdag, maakte VVV bekend dat Hans de Koning ook komend seizoen de hoofdtrainer is in De Koel. ,,Ik heb het ontiegelijk naar mijn zin in Venlo. We gaan er weer een mooi jaar van maken met z’n allen.”