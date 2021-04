De eerste ‘witte wissel’ in de eredivisie: ‘De vierde man wist het ook niet helemaal’

SamenvattingRené Hake is na vandaag de eerste trainer in de clubgeschiedenis van FC Utrecht die vijf uitwedstrijden op een rij won. Oók werd hij de eerste in de historie van de eredivisie die zes wissels toepaste in één wedstrijd, mogelijk gemaakt door de hoofdblessure van Bart Ramselaar. Al was er in het duel met ADO Den Haag tot aan de KNVB-officials aan toe onduidelijkheid over de voorwaarden van het toepassen van die regel.

Vlak voor rust botste Bart Ramselaar hard met zijn hoofd tegen medespeler Moussa Sylla. Langs de lijn nam de medische staf van FC Utrecht testen af om te kijken of de middenvelder door kon spelen. Na groen licht werd Ramselaar in het veld opnieuw duizelig en werd hij alsnog gewisseld. Toen waren René Hake en diens assistent Rick Kruys al navraag wezen doen bij de vierde man. Want hoe zit het nu precies met die nieuwe regel, waarbij een zesde wissel is toegestaan in het geval van een hoofdblessure?



Met die extra wisselmogelijkheid (zes in plaats van vijf) én dat extra wisselmoment (vier in plaats van drie) wil de FIFA de gezondheid van spelers extra beschermen. Het was in de eredivisie nog niet voorgekomen dat die extra wissel noodzakelijk was, tot vandaag. René Hake haalde na heel wat gesteggel met de vierde official uiteindelijk Ramselaar naar de kant.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

,,Die vierde man wist het ook niet helemaal”, vertelde Hake na afloop. ,,Bart bleef in eerste instantie, na de dokterscheck, staan. Toen moest ‘ie er alsnog uit omdat hij duizelig werd. Toen hadden wij al gecheckt of het ons een wissel en een wisselmoment zou kosten als we Bart naar de kant zouden halen. Ja, nee, ja, nee, kregen we te horen. Dus wilden we Bart eruit halen en met tien man verder spelen tot de rust, want er was toch nog maar anderhalve minuut te spelen. En de rust telt niet als wisselmoment. Uiteindelijk bevestigde ook de vierde man dat we een extra wisselmoment zouden krijgen en een extra speler mochten wisselen. Hoe die erachter kwam? Volgens mij kunnen zij onderling dingen checken, hebben ze een achtervang bij de KNVB.”

,,Dus werd dit volgens mij de eerste witte wissel in de eredivisie”, aldus Hake. Dat behoeft wat uitleg. ,,Die wissel komt dan op een wit papiertje, waar die normaal bij een uitploeg op rood of geel staat. Wit omdat het medisch is.”

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Consternatie

Hake was achteraf blij dat alle consternatie vlak voor rust ontstond en niet eerder. ,,In dit geval stond je 3-0 voor met nog twee minuten te gaan tot de rust, dan lijdt je geen schade als je met tien man verder moet. Maar als het bij een 0-0-stand na twintig minuten gebeurt, dan is het wel even anders. Daarom was het goed dat het snel duidelijk was, voor de vierde man en voor ons. Wij wisten wel dat die extra wisselmogelijkheid er was op het moment dat er mogelijk sprake is van een hersenschudding, maar of we ook een extra wisselmoment zouden krijgen?”

Opvallend was dat Ramselaar niet fris oogde toen de camera’s van ESPN op hem inzoomden, zowel vlak na de botsing als bij de test van de dokter als bij het moment dat hij het veld weer betrad. Had FC Utrecht niet voorzichtiger moeten zijn en Ramselaar sowieso niet het veld meer moeten laten betreden? ,,De dokter deed een test, waar een protocol voor is”, legde Hake uit. ,,Dan bepaal je of een speler wel of niet door kan spelen. Bart kon er weer in en ging rennen en dan gebeurt er ook weer wat in je lichaam. Hij scoorde nog bijna de 3-0, maar uiteindelijk verloor hij volgens mij zijn zichtvermogen aan de zijkant. Dan mag je geen risico nemen en moet hij er gewoon uit. Het was best een tikkie. We moeten afwachten wat er uit de onderzoeken in het ziekenhuis komt.”

Volledig scherm © Pro Shots / Wouter Dill