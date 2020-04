De elegantste, leukste en eerlijkste oplossing in de eredivisie

Onderzoek Voetbal­fans: Ajax heeft geen recht op de landstitel

9:46 Bijna de helft van de voetbalfans (49 procent) is van mening dat Ajax niet als kampioen moet worden aangewezen als de huidige tussenstand van de eredivisie als eindstand geldt. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Markeffect en Triple Double.