De eredivisie wordt kaler en schraler door onaantastbaar Ajax

Het is u misschien ontgaan, maar maandag was een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal stond niet alleen Ajax bovenaan, maar ook Jong Ajax, in de Keuken Kampioen Divisie. Een dag later werd bevestigd dat Ajax ook qua bereik op sociale media de onaantastbare koploper is, op ruime afstand van PSV en Feyenoord. De verschillen zijn enorm, zo bleek uit een onderzoek: Ajax heeft vijf keer zoveel volgers als PSV, wellicht mede omdat de Amsterdammers tegenwoordig steeds vaker in het Engels twitteren en instagrammen, ook als het over enorm Hollandse zaken gaat.