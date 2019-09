De Graafschap beboet voor vuurwerk en spandoek ‘KNVB-maffia’

Poll | Wint Oranje vanavond in en tegen Duitsland?

16:23 De punten zijn hard nodig voor Oranje in de EK-kwalificatiereeks. De achterstand op Noord-Ierland is negen punten (Oranje speelde twee wedstrijden minder) en de achterstand op Duitsland zes (Oranje speelde één wedstrijd minder). Om die achterstand niet nog groter te laten worden, moet er vanavond (20.45 uur) in en tegen Duitsland gewonnen worden. Lukt dat? Laat het weten in de poll!