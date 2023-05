De Graafschap gaat definitief niet verder met zieke Adrie Poldervaart

Poldervaart tekende vorig jaar mei een contract voor twee jaar bij de zogenoemde Superboeren uit Doetinchem. Hij meldde zich begin februari ziek. Poldervaart was geveld door de spierziekte Guillain Barré en herstelt daar nog steeds van. Richard Roelofsen nam de taken over.



De Graafschap zegt de situatie met Poldervaart te hebben besproken. ,,Uiteraard een ontzettend lastig besluit waarbij het herstel van Adrie centraal staat, maar waar we ook weten dat over enkele weken de voorbereiding op het nieuwe seizoen reeds begint”, zegt technisch manager Peter Bij.