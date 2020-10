De Graafschap haalt opgelucht adem in Helmond, vijf goals bij beloften Ajax en FC Utrecht

De Graafschap begon uitstekend in Helmond en had slechts drie minuten nodig om de score te openen. Toine van Huizen zorgde voor een razendsnelle voorsprong, die in de vijftiende minuut ook weer als sneeuw voor de zon verdween. Lance Duijvestijn zette Helmond Sport weer op gelijke hoogte: 1-1.

Jong Ajax

Later op de avond was Jong Ajax te sterk voor de beloften van FC Utrecht. Bij de bezoekers uit Utrecht deden onder anderen Maarten Paes, Othman Boussaid en Daniel Arzani mee. Paes keerde terug nadat hij besmet was met het coronavirus en kreeg drie goals om de oren. Sontje Hansen (1-0), Terrence Douglas (2-0, zijn eerste in het profvoetbal) en Brian Brobbey (3-1) waren trefzeker namens de Amsterdammers. Voor FC Utrecht was Jeredy Hilterman twee keer trefzeker. Hij zorgde twee keer voor de aansluitingstreffer, de 2-1 en 3-2, maar die goals leverden Jong FC Utrecht geen punten op. Alle goals vielen na rust.