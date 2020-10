De Graafschap haalt opgelucht adem met moeizame zege in Helmond

Almere City laat uitgelezen kans op koppositie liggen in Den Bosch

15 oktober Almere City is er niet in geslaagd de koppositie te pakken in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch en Almere City eindigden de inhaalwedstrijd met 1-1. Door het gelijke spel heeft NAC nog altijd een punt meer dan Almere City.