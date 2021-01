De Graafschap nadert dankzij prachtige omhaal Konings Cambuur en Almere

Joey Konings bracht de thuisploeg met een fraaie omhaal in de 20ste minuut op voorsprong. Clint Leemans, afgelopen woensdag op huurbasis overgenomen van PEC Zwolle, maakte meteen bij zijn debuut voor De Graafschap de 2-0. Mart Remans zorgde met de treffer voor Top Oss dat het in de slotfase nog even spannend werd. Ralf Seuntjens schoot in blessuretijd nog op de paal.

Jong Ajax heeft was in Eindhoven met 1-2 te sterk voor Jong PSV. De Amsterdammers staan tiende met 29 punten. Jong PSV heeft negen punten minder en staat zestiende. Victor Jensen had de bezoekers in de eerste helft na een snelle aanval op 0-1 gebracht. De spelers van Jong PSV kwamen na ruim een uur op gelijke hoogte via Shurandy Sambo. Enkele minuten later scoorde Naci Ünüvar uit de rebound, nadat PSV-doelman Maxime Delanghe een schot van Sontje Hansen had gekeerd.