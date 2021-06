De Graafschap snel in gesprek met Klaas-Jan Huntelaar

FC Twente vraagt KNVB om competitie later te starten

16:38 FC Twente heeft de KNVB gevraagd of het nieuwe voetbalseizoen mogelijk iets later kan beginnen. De kans is dan groter dat de clubs in volle stadions kunnen spelen. Het onderwerp komt over twee weken ter sprake bij de algemene vergadering betaald voetbal, op 18 juni.