De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart heeft Guillain-Barré Syndroom: ‘Ik loop heel slecht, met een stok’

Met videoDe Graafschap-trainer Adrie Poldervaart ligt in het ziekenhuis met het Guillain-Barré Syndroom (GBS), een ziekte waarbij de spieren in de armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken verzwakken.

Verlamming kan een van de gevolgen zijn van de ziekte, maar voor die conclusie is het nog te vroeg. Ook het gevoel kan veranderen, vaak beginnend in de tenen of vingers. De klachten kunnen verbeteren, maar daarvoor is vaak wel een langdurige revalidatie nodig. Poldervaart begon afgelopen zomer als hoofdtrainer bij De Graafschap, nadat hij de afgelopen drie seizoenen assistent van Danny Buijs was bij FC Groningen. Eerder was Poldervaart trainer van Nieuwenhoorn, Spijkenisse, Zwaluwen Vlaardingen, Barendrecht en Excelsior Rotterdam.

De 52-jarige trainer van De Graafschap sprak vandaag over de telefoon met ESPN-verslaggever Hans Kraaij, die bij Voetbal op Vrijdag het nieuws naar buiten bracht. ,,Hij wilde graag dat wij dit zouden openbaren. Dat hij dus geen trainer is die overspannen in het ziekenhuis terecht is gekomen omdat hij te weinig punten pakt, maar hij heeft dus Guillain-Barré Syndroom", vertelde Kraaij, die op ESPN even het woord deed namens Poldervaart. ,,Ik voel me ellendig, maar ik wil graag dat jij de mensen vertelt wat ik mankeer. Gisteren heb ik een MRI-scan gehad voor mijn hoofd, rug en nek. Dat zag er behoorlijk uit, maar de zenuwen zien er helaas niet goed uit. Ik heb een zeldzame variant van de ziekte. Ik heb veel pijn en slaap niet of nauwelijks. Ik loop niet slecht, maar ik loop heel erg slecht, met een stok. En ik heb GVD maar 27 punten", vertelde Kraaij namens Poldervaart, die daarmee liet blijken het voetbal toch niet helemaal los te kunnen laten ondanks zijn zorgwekkende gezondheidsproblemen.

De Graafschap staat op de veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Doetinchem speelt vanavond de uitwedstrijd bij NAC Breda. Afgelopen woensdag plaatste Poldervaart vanuit het ziekenhuis in Dirksland al een foto op Twitter, waarin hij de voetbalwereld en supporters van De Graafschap bedankte voor de vele berichten die hij al ontving.

Assistent-trainer Richard Roelofsen neemt voorlopig de taken van Poldervaart over. De Graafschap plaatste zich dinsdagavond voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker met een 3-0 overwinning op De Treffers. Zaterdagavond is de loting voor de kwartfinales.

Volledig scherm Adrie Poldervaart. © Pro Shots / Stefan Koops

