De Graafschap-trainer Snoei: ‘Huntelaar kan alleen bij ons de cirkel rond maken’

,,Want dat kan alleen bij De Graafschap, de club waar hij ooit is begonnen”, zei Snoei vrijdag tijdens het perspraatje in aanloop naar het thuisduel met Jong FC Utrecht (zaterdag, 14.00 uur).



,,Ik hoor van alle kanten dat Klaas-Jan nog hartstikke fit is. Dan is het toch zonde om te stoppen? Hij moet zolang mogelijk doorgaan met voetballen. Trainer of begeleider worden kan altijd nog. Ik weet zeker dat hij nog van grote waarde kan zijn voor De Graafschap. Hij is van harte welkom. Alleen ben ik niet degene niet dat bepaalt. Dat is Klaas-Jan zelf.”



De Doetinchemse club deed vorig seizoen al eens een poging Huntelaar (37) - deels opgeleid door De Graafschap en later als PSV-huurling korte tijd speler van het eerste elftal van de Superboeren - te verleiden terug te keren bij zijn jeugdliefde. ,,Toen heeft hij ervoor gekozen nog een jaar bij Ajax te blijven. Maar ik kreeg wel het gevoel dat hij ooit nog eens voor De Graafschap wilde spelen.”