De Jong: Heus, ik ben geen superman

Weggetikt Oranje hoopt nog dankzij de Bulgaren

31 augustus Oranje werd in Saint-Dénis afgeschminkt, maar dankzij de Bulgaren die Zweden klopten is er nog altijd een sprankje hoop op het WK in Rusland 2018. De hulp uit Sofia was noodzakelijk voor een Nederlands elftal dat kansloos was tegen de Fransen.