De Jong tot 2023 bij Sevilla, PSV ontvangt 15 miljoen

Basis van Oranje traint apart

14:04 De basisploeg van de Nederlandse voetbalsters heeft maandag in de buurt van Lyon een hersteltraining afgewerkt. Jackie Groenen, Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Dominique Bloodworth deden wat lichte oefeningen op het veld van het Stade du Merlo in Oullins, een stadje ten zuiden van Lyon. Twee dagen voor het duel met Zweden in de halve finales van het WK bleven de overige basiskrachten aan de kant.