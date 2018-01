De Jong: We moeten van goed naar goud

Volgens De Jong zijn de nieuwe staf en de spelersgroep inmiddels aan elkaar gewend geraakt. ,,We hebben goed met elkaar gewerkt in de afgelopen weken. Dat proces is goed verlopen. We hebben tijdens het trainingskamp in Spanje veel gesprekken gevoerd. Er is duidelijkheid over de taakverdeling, iedereen kent zijn verantwoordelijkheden. We doen het met meer dan elf man, we hebben de hele selectie nodig. Daarin moeten keuzes worden gemaakt en daarin pak ik mijn verantwoordelijkheid, samen met de staf.''