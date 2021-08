De Jonge over drukte voetbalstadions: ‘Staantribunes dicht, hossen op een kluitje moet klaar zijn’

Maar De Jonge zag al verbetering. ,,De spreiding van publiek in stadions was echt beter. De toegangsbewijzen werden goed gecontroleerd. Maar je zag ook in een aantal vakken dat hossen op een kluitje soms toch echt voorkwam. En dat moeten we echt niet doen, zover zijn we nog niet.”



Morgen gaan burgemeesters in overleg met de profclubs. Staantribunes (‘die zijn er nog blijkbaar, ik wist dat niet’) moeten dicht, ook moeten seizoenkaarthouders beter verspreid worden door de stadions, vindt De Jonge. ,,Het kan goed gaan, je wil ook gewoon dat dit mogelijk blijft, ik hoop het ook. Stappen terug zetten is precies niet wat je wil.”



Veel clubs riepen het publiek afgelopen weekend op om zich aan de regels te houden, ook De Jonge’s favoriete club Feyenoord deed dat. Maar dat leek weinig effect te hebben. De club gooide voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wel het hele stadion open, om zo een betere spreiding te kunnen waarborgen. Fans hadden een spandoek met ‘Hugo, zitten en muil houden’ gemaakt. De Jonge heeft ‘hartelijk gelachen’ om die ‘stadionhumor’, zei hij.