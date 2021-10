De kiem van de rivaliteit tussen NEC en Vitesse ligt misschien wel in 1998

Door Dennis van Bergen



Patrick Pothuizen (49) is de moeilijkste niet. Stuur hem op vakantie naar de binnenlanden van Java of het Midden-Oosten en hij vindt vast wel een plek waar hij zich net zo senang voelt als aan de bar van café De Deut in Nijmegen. Er is één uitzondering. Zet ‘Potje’ in Arnhem neer en het zweet breekt hem uit, terwijl de rillingen over zijn getatoeëerde lijf lopen. ,,Ik moet me ergens thuis voelen”, verklaart het NEC-icoon. Vanaf 2000 speelde hij anderhalf seizoen in Gelredome. ,,Bij Vitesse heb ik dat gevoel nooit gehad.”



Voor het eerst sinds april 2017 staat zondag weer de Gelderse derby op het programma. En wie niet beter weet, zou kunnen vermoeden dat het hier gaat om een strijd tussen buitenaardse wezens uit heel verschillende universums, zo’n immens contrast schetsen de inwoners doorgaans van elkaars steden. In werkelijkheid bedraagt de afstand tussen Nijmegen en Arnhem amper 20 kilometer.