‘De Kleine Blonde Dood’ speelde honderden eredivisieduels, maar heeft nu een stadionverbod

18 september Mooie auto’s, dure kleding: daar was Fortuna Sittard-speler Mickaël Tirpan ooit best gevoelig voor. Maar die tijden zijn voorbij, sinds zijn vrouw Avelien de bikkelharde diagnose MS kreeg. Een verhaal over relativering, pijn, en een onvoorwaardelijk geloof in een mooie toekomst met elkaar. ,,Wij zitten als 80-jarigen nog steeds samen op de crossmotor.”