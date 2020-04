De Koning tekent bij op Koningsdag: ‘Ik ben nog niet klaar in Venlo’

,,Goed getimed, hè”, zegt Hans de Koning vanuit zijn huis in Broek op Langedijk. Vorige week werd al bekend dat de contractverlening van de geboren Rotterdammer in de pijpleiding zat in Venlo, maar vandaag maakte VVV het nieuws dan ook officieel wereldkundig. ,,De club is tevreden, ik ben tevreden en ik geloof dat de spelers me ook nog niet beu zijn”, zegt De Koning op z’n De Konings. ,,Ideale omstandigheden om met elkaar nog een jaartje door te gaan, nietwaar? Ik heb het ontiegelijk naar mijn zin in Venlo. We gaan er weer een mooi jaar van maken met z’n allen.”

Door de coronacrisis lijkt het al weer een eeuwigheid geleden. Maar bijzonder was het, wat De Koning teweeg bracht in Venlo. De club die onder Robert Maaskant nadrukkelijk moest vrezen voor degradatie, leefde onder de oud-doelman plots geweldig op. Slechts éénmaal verloor De Koning met VVV. Dat was de laatste wedstrijd die de Limburger speelden, uit tegen FC Emmen (3-0). In de voorgaande zeven wedstrijden verloor de oefenmeester niet met de geel/zwarten, een eredivisierecord voor VVV.



,,Aan ons de opdracht om volgend seizoen weer te verrassen, wanneer dat ook moge zijn”, stelt De Koning, die komende woensdag met zijn assistenten Jay Driessen en Mark Luypers aanschuift bij de medische staf van VVV. Dan wordt bekeken hoe de komende weken eruit zullen zien in De Koel. De Koning: ,,In principe hebben we nu een hele lange voorbereiding op de nieuwe competitie. Woensdag gaan we met elkaar invullen hoe we die periode gaan benutten. Al zijn en blijven we natuurlijk afhankelijk van wat het RIVM ons vertelt. Op dit moment gaan we er vanuit dat we op 1 september of 1 oktober weer aan de bak moeten. Daar passen we onze voorbereiding op aan.”



Over de doelstelling van dan heeft De Koning nu al geen geheimen. ,,De doelstelling van VVV is, zoals elk jaar, om rechtstreeks in de eredivisie te blijven. Die doelstelling zal komend seizoen niet anders zijn. En ondanks alles wat er nu gebeurt in de wereld, kijk ik er hartstikke naar uit om straks weer met die ‘gassies’ bezig te zijn bij VVV. Ik ben nog niet klaar in Venlo.”