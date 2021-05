De Ligt en Juventus door het oog van de naald: CL-ticket binnen dankzij gelijkspel Napoli

De laatste keer dat Juventus niet in de Champions League speelde, was in het seizoen 2011/2012. De Oude Dame was het seizoen daarvoor zevende geëindigd. Sindsdien kwam de club élk seizoen uit in het miljoenenbal. Het seizoen 2021/2022 had echter zomaar het volgende seizoen kunnen worden waarin Juventus het belangrijkste Europese clubtoernooi zou mislopen. Na kampioen Internazionale (91 punten), Atalanta Bergamo (78 punten), AC Milan (76 punten) en Napoli (76 punten) stond de ploeg van coach Andrea Pirlo tot vanavond op een vijfde plek met 75 punten.