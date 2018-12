De Ligt maakte dit eredivisieseizoen slechts één overtreding op eigen helft

Door Daniël Dwarswaard



Bijna zes weken geleden speelde Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Feyenoord. In die wedstrijd maakte Matthijs de Ligt voor het laatst een overtreding in de eredivisie. Tonny Vilhena had de eer. De Feyenoorder is in select gezelschap, want De Ligt maakte dit seizoen in de eredivisie totaal vijf overtredingen. De laatste drie maanden waren dat er slechts twee. Ook opvallend: Keziah Veendorp van FC Emmen had in diezelfde periode ook maar twee overtredingen nodig.