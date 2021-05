De Ligt reageert na ophef: ‘Ik neem coronavaccinatie zo snel mogelijk’

Matthijs de Ligt laat zich alsnog vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft de verdediger op zijn Twitter-kanaal bekendgemaakt, nadat er ophef was ontstaan over een interview bij ESPN.

De spelers van Oranje kregen deze week de kans om zich te laten vaccineren. De Ligt heeft ervoor gekozen om geen prik te nemen. ,,Ik heb geen vaccinatie genomen, want het is niet verplicht. Ik vind ook dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Zo lang het niet verplicht is, moet je zelf de keuze kunnen maken om het wel of niet te doen. Die keuze heb ik gemaakt", sprak De Ligt. ,,Een risico is er altijd op besmetting. Ook met een vaccin kan het. Je moet met zo min mogelijk mensen in contact komen buiten het Nederlands elftal om.”

Het is onduidelijk of De Ligt zich nog van Frank de Boer voor het EK mag laten vaccineren tegen het coronavirus. De bondscoach zei eerder al dat zijn internationals alleen afgelopen woensdag de kans kregen om een prik te halen. ,,Daarna gaan we naar Portugal op trainingskamp en komen er oefenwedstrijden aan”, zei De Boer. ,,Dan kunnen we het niet gebruiken dat spelers moe, zwak en misselijk zijn door mogelijk bijwerkingen van de vaccinatie.”

Volgens De Boer hebben vijf of zes spelers van het Nederlands elftal besloten om zich niet te laten vaccineren. Wout Weghorst heeft al aangeven dat hij geen prik neemt. In december raakte hij in opspraak vanwege zijn uitspraken over de pandemie en het standpunt om zich te laten vaccineren. ,,Ik heb alle spelers het advies gegeven om zich te laten vaccineren, net als onze dokter”, zei De Boer. ,,Maar we verplichten niemand. Iedereen moet zelf beslissen of hij iets in zijn lichaam wil spuiten”, stelde de bondscoach die zelf wel een prik heeft genomen.

Afwezigen trainingskamp

Het Nederlands elftal arriveerde zaterdagavond met 23 spelers in Portugal, voor een trainingskamp van een week. Jasper Cillesssen zit nog thuis in quarantaine, na een positieve coronatest. Nathan Aké strijdt zaterdagavond met Manchester City tegen Chelsea om winst van de Champions League. Aanvoerder Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong melden zich zondag in het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos.

