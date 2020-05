De loopbaan van ‘Ibi’ Afellay in 14 schitterende foto's

Video Profclubs naderen akkoord over noodplan KNVB

7:09 Vandaag ronden de KNVB, Eredivisie CV en CED (eerste divisie) hun noodplan af voor het betaald voetbal. Gisteren werden al veel clubs in Zeist bijgepraat over de inhoud, die verschillende aspecten van de coronacrisis behelst. Een akkoord is aanstaande.